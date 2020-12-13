Сеул, , 13:31 — REGNUM Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai представила бренд HTWO, под которым будет выпускать силовые установки на водородных топливных элементах. Об этом сообщается на сайте компании.

В Hyundai объяснили, что название нового включает обозначение молекулы водорода — H2, а также содержит отсылку к слову «гуманность» на английском языке (humanity). В компании считают, что запуск нового бренда поможет нарастить усилия по производству топливных элементов и развитию водородной экосистемы.

Под брендом HTWO компания Hyundai будет выпускать водородные двигатели для экологически чистых автомобилей, а также силовые установки для судов и поездов. Приоритетными направлениями продвижения бренда HTWO на ближайшие годы станут Южная Корея, США, Китай и страны Европы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года компания Hyundai представила грузовой тягач Hyundai HDC-6 Neptune на водородном топливе.