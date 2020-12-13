Циолковский, Амурская область, 13 декабря 2020, 13:02 — REGNUM Специалисты космодрома «Восточный» завершили общую сборку ракеты космического назначения «Союз-2.1б». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Ракета-носитель будет использоваться для выведения на околоземную орбиту пакета из 36 спутников британской компании OneWeb. Запуск должен состояться до конца 2020 года.
«Ракета космического назначения установлена на транспортно-установочный агрегат и готова к вывозу на стартовый комплекс 15 декабря 2020 года», — сообщили в Роскосмосе.
Предстоящий старт станет первым полностью коммерческим пусков в истории «Восточного». Оператором запуска станет французская компания Arianespace.
Компания OneWeb разворачивает орбитальную группировку для создания спутниковой системы широкополосного доступа к сети интернет. Сейчас на орбите находится 74 спутника OneWeb, для функционирования системы требуется 600 спутников. Запуски спутников OneWeb будут осуществляться посредством российских носителей с космодромов «Байконур», «Восточный» и «Куру» во Французской Гвиане.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре была завершена сделка по продаже компании OneWeb правительству Великобритании и индийской компании Bharti Global Ltd.
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