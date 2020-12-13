Токио, , 12:30 — REGNUM Японская корпорация Toyota Motor представит первый прототип твердотельного аккумулятора для электромобилей в 2021 году. Об этом сообщает газета Nikkei со ссылкой на источники в отрасли.

Разрабатываемые несколькими автомобилестроительными компаниями твердотельные аккумуляторы призваны заменить использующиеся в настоящее время в электромобилях литий-ионные батареи. Аккумуляторы нового типа должны устранить ряд недостатков актуальных электромобилей.

Ожидается, что твердотельные батареи позволят существенно повысить расстояние, которое электромобиль сможет преодолевать без подзарядки. Ещё одним преимуществом аккумуляторов нового типа должна стать высокая скорость подзарядки — с нуля до полного уровня заряда за 10 минут.

По данным газеты Nikkei, японская компания Toyota планирует стать первым производителем, выпустившим серийный электромобиль с аккумуляторами нового типа. Сообщается, что прототип такого автомобиля будет представлен уже в 2021 году, а серийное производство может начаться в начале 2020-х годов.

Над аналогичными проектами работают и другие производители, включая Nissan Motor и Volkswagen AG. Немецкий концерн планирует запустить производство твердотельных аккумуляторов в 2025 году.

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