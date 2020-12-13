Мехико, , 12:03 — REGNUM Компьютерные сети расположенного в Мексике предприятия тайваньской компании Foxconn подверглись кибератаке с использованием вируса-шифровальщика. Об этом сообщает портал Bleeping Computer.

Хакер Иван Шилов © ИА REGNUM

Хакерской атаке подверглись компьютерные системы завода Foxconn CTBG MX в городе Сьюдад-Хуарес. Это предприятие является центром сборки и доставки электроники Foxconn во все регионы Южной и Северной Америки.

По данным BleepingComputer, за хакерской атакой стоит группировка DoppelPaymer, которая ранее проводила кибератаки на компании Compal Electronics, Pemex, Bretagne Telecom и другие. Сообщается, что хакерам удалось получить доступ к около 100 ГБ внутренних данных. Злоумышленники потребовали выкуп в размере $34 млн за неразглашение утекших данных и восстановления доступа к системам.

Представители Foxconn подтвердили факт кибератаки на информационные системы объекта, поддерживающего операции компании в Северной и Южной Америке.

«Мы сотрудничаем с правоохранительными органами и техническими экспертами для расследования этого инцидента, определения его последствий, выявления виновных и привлечения их к ответственности», — прокомментировали представители Foxconn.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года хакеры атаковали компьютерные системы мексиканской государственной нефтегазовой компании Petroleos Mexicanos (Pemex).