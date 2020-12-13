Пекин, , 11:02 — REGNUM На долю моделей с поддержкой мобильной связи пятого поколения 5G пришлось 68% от общих поставок смартфонов в Китае в ноябре. Об этом сообщает портал cnTechPost со ссылкой на данные Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT).

По оценкам CAICT, в ноябре в Китае было продано 29,58 млн смартфонов, 20,15 млн из которых поддерживают связь стандарта 5G. При этом общие поставки смартфонов в сравнении с ноябрём 2019 года сократились на 15,1%.

В период с января по ноябрь в Китае было поставлено более 144 млн смартфонов с поддержкой 5G, что составило более половины рынка (51,4%). На долю китайских производителей за этот период пришлось 88,5% объёма поставок смартфонов.

Крупнейшие операторы мобильной связи Китая — China Mobile, China Unicom и China Telecom — запустили тарифы с поддержкой связи 5G 1 ноября 2019 года. К сентябрю 2020 года число пользователей связи 5G в КНР превысило 60 млн человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре представитель министерства промышленности и информатизации КНР Вэнь Ку заявил, что в Китае досрочно выполнили план по строительству базовых станций связи 5G на 2020 год.

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