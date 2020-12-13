Вашингтон, , 10:27 — REGNUM Сервис для создания и обмена короткими видеороликами TikTok стал самым опасным конкурентом Instagram за всю историю социальной сети. Об этом сообщил глава Instagram Адам Моссери в интервью телеканалу CNBC.

Сервис TikTok принадлежит китайской компании ByteDance. В 2017 году ByteDance приобрела социальную сеть musical. ly, объединив её с сервисом TikTok. Взрывной рост популярности сервиса во многих странах мира, включая США, привёл к тому, что в 2020 году TikTok стал самым загружаемым приложением для мобильных смартфонов.

Глава Instagram напомнил, что на первых этапах TikTok являлся клоном musical.ly. Однако сервис развивался так стремительно, что вскоре смог поглотить приложение, появившееся на рынке раньше. Моссери добавил, что успех TikTok показал руководству Instagram необходимость «наверстать упущенное» и расширить функциональность платформы.

«TikTok — это невероятно опасный конкурент. Возможно, самый грозный конкурент, с которым мы когда-либо сталкивались», — подытожил глава Instagram.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года в социальной сети Instagram появился сервис Reels, обладающий функционалом, схожим с TikTok.

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