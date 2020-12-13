Москва, , 10:03 — REGNUM Модели кроссоверов и внедорожников, сильнее всего потерявших в цене на авторынке в России за последние пять лет, назвали эксперты информационно-аналитического агентства «Автостат».

Для составления этого рейтинга эксперты сравнили цены массовых кроссоверов и внедорожников, купленных на первичном рынке в России в 2015 году, с актуальной ценой этих автомобилей на вторичном рынке. В сегменте SUV (B) наибольшее падение стоимости показала модель Opel Mokka в модификации с бензиновым мотором 1,4 л, механической КП и полным приводом. Средняя цена этой модели в период с 2015 по 2020 год упала на 44,3%.

В категории SUV © лидером антирейтинга стал кроссовер Opel Antara с дизельным двигателем 2,2 л. Эта модель за пять лет подешевела на 51,8%. Наиболее дешевеющей моделью внедорожника в сегменте SUV (D) стал УАЗ «Патриот» с дизельным мотором 2,2 л, подешевевший на 43,1%.

Рейтинг наиболее быстро дешевеющих моделей сегмента SUV (E) возглавил Nissan Pathfinder с бензиновым двигателем 3,5 л. За пять лет стоимость этой модели в России упала на 48,1%.

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