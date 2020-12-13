Санта-Фе, США, , 09:34 — REGNUM Полёт космического корабля SpaceShipTwo компании Virgin Galactic был внепланово прерван в ходе испытаний в США. Об этом сообщает пресс-служба Virgin Galactic.

Компания Virgin Galactic разработала космический корабль SpaceShipTwo для проведения туристических полётов. Запуск корабля производится посредством системы воздушного старта — космоплан выводится самолётом-носителем White Knight Two на высоту около 20 км, после чего корабль самостоятельно поднимается на высоту более 80 км.

Очередные испытания второго корабля серии SpaceShipTwo — VSS Unity — проводились на испытательном полигоне в штате Нью-Мексико 12 декабря. Самолёт White Knight Two вывел космоплан на стартовую высоту, после чего SpaceShipTwo отделился от носителя.

Вскоре после отделения космоплана от самолёта-носителя произошёл сбой в работе датчиков, отслеживающих работу ракетного двигателя. Дальнейший набор высоты был прерван, корабль осуществил успешную посадку на полигоне.

В Virgin Galactic сообщили, что экстренная посадка прошла успешно, экипаж корабля не пострадал. В компании отметили, что рассчитывают возобновить испытания космоплана сразу после выявления причины сбоя.

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