Вашингтон, , 08:37 — REGNUM Американская компания Tesla временно остановит производство электромобилей Model S и Model X. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники в отрасли.

Tesla Model S (сс) crash71100

По данным CNBC, работающие на производстве Model S и Model X в США сотрудники Tesla получили уведомление об остановке производства с 24 декабря 2020 года по 11 января 2021 года.

Отмечается, что приостановка производства продлится две с половиной недели, однако компания выплатит затронутым сотрудникам зарплату только за одну неделю. На остальное время им предложат взять неоплачиваемый отпуск.

Седан Model S и внедорожник Model X являются наиболее дорогими моделями в линейке электромобилей Tesla. Предполагается, что приостановка производства связана с невысоким спросом на эти модели. В сентябре в Tesla сообщали, что на электромобили Model S и Model X приходится около 11% от общего объёма поставок электромобилей. Остальная часть поставок приходится на модели Model 3 и Model Y.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре стало известно, что за 2020 год компания Tesla планирует выпустить более 500 тысяч электромобилей.

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