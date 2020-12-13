Пекин, , 07:47 — REGNUM Автоматическая межпланетная станция «Чанъэ-5» успешно вышла на траекторию «Луна — Земля». Об этом сообщает газета China Daily со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Манёвр по переходу с эллиптической лунной орбиты на траекторию «Луна — Земля» был совершён утро 13 декабря. Для выполнения этой операции четыре двигателя космической аппараты были запущены на 22 минуты.

Сейчас космический аппарат «Чанъэ-5» состоит из орбитального модуля и возвращаемой капсулы. После выхода на околоземную орбиту произойдет разделение модулей. Планируется, что возвращаемая капсула совершит посадку на севере Китая в середине декабря.

«Чанъэ-5» стал первой возвращаемой миссией Китая к Луне. Запуск миссии был произведён 24 ноября, спускаемый аппарат достиг естественного спутника Земли 1 декабря, где провёл забор около 2 кг лунного грунта.

В случае успешного завершения миссии Китай станет третьей страной в мире, получившей лунный грунт с помощью космического аппарата. Ранее образцы лунного грунта доставлялись на Землю только советскими аппаратами серии «Луна» и американскими кораблями «Аполлон».

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