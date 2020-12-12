Москва, 12 декабря 2020, 16:07 — REGNUM Атомный подводный крейсер (АПЛ) стратегического назначения «Владимир Мономах» впервые произвёл залповый пуск четырёх баллистических ракет «Булава». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Пуск баллистических ракет проводился в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. Атомный подводный крейсер произвёл залповый пуск ракет из подводного положения из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области.
Отмечается, что полёт ракет «Булава» прошёл в штатном режиме. Боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район полигона.
«Сегодняшний залп с «Борея» четырьмя «Булавами» — демонстрация высокой боеготовности нашего флота и высокой надёжности наших боевых ракетных комплексов», — прокомментировал пуск генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июня атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» был принят в боевой состав Военно-морского флота Российской Федерации. «Князь Владимир» стал четвёртым кораблём проекта 955А «Борей-А».