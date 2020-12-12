Цюрих, Швейцария, , 15:05 — REGNUM Медики ортопедической университетской клиники «Балгрист» в Цюрихе провели первую операцию на позвоночнике с использованием технологий дополненной реальности. Об этом сообщает пресс-служба Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

В основе новой технологии лежит использование трёхмерных изображений оперируемого участка, полученных с помощью компьютерной томографии. При проведении операции хирург использует очки дополненной реальности, которые позволяют, например, увидеть планируемую точку вставки и траекторию винта.

Технология голографической навигации была впервые испытана в клинике «Балгрист». Директор клиники и главный хирург Мазда Фаршад провёл операцию в очках дополненной реальности HoloLens 2. Отмечается, что впервые в истории операция на позвоночнике была проведена с помощью технологии голографической навигации.

«Технологии дополненной реальности усиливают чувствительность хирурга и улучшают его восприятие», — отметил Фаршад.

Первая операция прошла успешно. Она положила старт клиническому исследованию, которое позволит проверить эффективность применения нового метода.