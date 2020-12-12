Тольятти, Самарская область, , 14:38 — REGNUM С завода компании АвтоВАЗ в Тольятти сошёл последний автомобиль японской марки Datsun. Об этом сообщает AvtoVAZ News.

Завершение производства автомобилей Datsun на заводе в Тольятти свидетельствует о завершении жизненного цикла марки в России. Последняя партия новых автомобилей будет доступна у дилеров в течение некоторого времени.

Планы по уходу из России в Datsun представили весной 2020 года. Тогда сообщалось, что производство будет прекращено в декабре, а дилерская сеть будет расформирована после реализации остатков автомобилей.

Производство автомобилей Datsun на заводе АвтоВАЗа в Тольятти было запущено в 2014 году. В общей сложности в России было куплено около 145 тысяч автомобилей Datsun.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Datsun объявили, что после ухода компании из России сервисным обслуживанием автомобилей Datsun будут заниматься дилерские центры компании Nissan.

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