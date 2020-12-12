Москва, , 14:10 — REGNUM Специалисты предприятий Роскосмоса завершили сборку головной части ракеты космического назначения «Союз-2.1б», которая будет использоваться для запуска спутников британской компании OneWeb с космодрома «Восточный». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Заключительной операцией перед выводом ракеты на стартовый комплекс станет общая сборка. Отмечается, что носитель уже прошёл полный цикл испытаний на техническом комплексе.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb станет первым полностью коммерческим пуском в истории «Восточного». Старт должен состояться до конца декабря.

Компания OneWeb разворачивает группировку околоземных спутников для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. Сейчас на орбите находится 74 спутника OneWeb, общий состав группировки планируют довести до 600 аппаратов. Запуски спутников будут осуществляться посредством российских ракет-носителей серии «Союз» с космодромов «Байконур», «Восточный» и «Куру» во Французской Гвиане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре в OneWeb объявили о завершении сделки по продаже компании правительству Великобритании и индийской компании Bharti Global Ltd.

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