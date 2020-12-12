Вашингтон, , 14:06 — REGNUM Американское издание The National Interest опубликовало материал, в котором перечисляются пять особенностей российского истребителя пятого поколения Су-57, делающие из него, по мнению издания, «реальную угрозу» для военного блока НАТО.

Авторы материала указывают, что одним из преимуществ российского Су-57 является его аэродинамика. Конструкция истребителя обеспечивает ему высочайший уровень маневренности и отличные характеристики для ведения воздушного боя.

Вторая особенность — это огневая мощь Су-57. Данный истребитель может применять разнообразные ракеты класса «воздух-воздух», и большую номенклатуру вооружений для поражения наземных целей.

Третья отличительная черта — это цена Су-57. Она существенно ниже, чем цена аналогичного самолета в странах НАТО. Кроме того, России в последнее время удалось ещё больше снизить цену и оптимизировать процесс производства.

Четвертая особенность — это способность Су-57 поражать «особо важные цели». Применяемая на Су-57 авионика позволяет ему отслеживать противника, включая летательные аппараты, созданные по технологии «стелс».

Ну и последняя особенность — это возможность его использования совместно с тяжелым беспилотником С-70 «Охотник». Этот БПЛА разработан российскими конструкторами в качестве ведомого для Су-57 и может существенно улучшить его боевые возможности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Су-57, который ранее был известен как ПАК ФА (опытное название Т-50) — это российский истребитель пятого поколения, который предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.