Москва, , 13:17 — REGNUM Специалисты холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех) представили тренажёр для отработки нештатных ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, созданный с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

В рамках пилотного проекта новый тренажёр будет использоваться на главной насосной станции Нижнего Новгорода. Для обучения новых сотрудников специалисты «Росэлектроники» создали виртуальную модель насосной станции.

Новый тренажёр позволит отработать действия в случае аварий и других чрезвычайных ситуациях. Применение технологий виртуальной и дополненной реальности позволяет смоделировать условия нештатной ситуации с максимальной точностью.

Разработчики отмечают, что это решение может использоваться и на других объектах ЖКХ. Планируется, что в рамках пилотного проекта будет создан обучающий класс несколькими тренажёрами виртуальной реальности и робототехническими тренажёрами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года специалисты концерна «Автоматика» представили систему управления робототехническими комплексами для работ в экстремальных условиях.

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