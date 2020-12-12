Варшава, , 12:53 — REGNUM Студия CD Projekt RED выпустила патч 1.04 для видеоигры Cyberpunk 2077, исправляющий ряд ошибок. Об этом сообщается на сайте разработчика.

Первое обновление Cyberpunk 2077 доступно на персональных компьютерах и консолях PlayStation. В CD Projekt RED отмечают, что в ближайшее время патч 1.04 смогут установить и пользователи приставок Xbox.

Обновление повышает стабильность видеоигры и уменьшает число вылетов. Также патч исправляет проблемы с отсутствием анимации у персонажей, улучшает качество отражений на приставках Xbox One и PlayStation 4 и качество отображения транспорта. Ещё одним исправлением стало уменьшение эффекта мерцания, чтобы снизить риск возникновения эпилептических симптомов.

Видеоигра Cyberpunk 2077 была выпущена 10 декабря. После релиза многие геймеры стали жаловаться на критические ошибки игры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в CD Projekt RED объявили, что предварительный заказ видеоигры Cyberpunk 2077 оформили восемь миллионов человек.

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