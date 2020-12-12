Вашингтон, , 12:30 — REGNUM Американская компания Twitter Inc. приобрела разработчика сервиса для видеосвязи Squad. Об этом сообщил вице-президент Twitter по продуктам Илья Браун на своей странице в социальной сети.

Браун отметил, что специалисты Squad помогут в разработке новых способов связи, включая интерактивные аудио и видеобеседы. Он подчеркнул, что в Twitter считают важными эти технологии связи и рассчитывают внедрить их на базе собственной платформы.

Ранее эксперт в сфере информационных технологий Джейн Манчун Вонг сообщила, что Twitter готовится к закрытию сервиса потокового вещания видео Periscope. Новое приобретение Twitter позволяет предположить, что Twitter может представить более масштабный сервис потокового вещания и видеосвязи.