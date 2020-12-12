Москва, , 11:14 — REGNUM Проект новой российской орбитальной космической станции, разрабатываемой ракетно-космической корпорацией «Энергия», предусматривает возможность использования станции в течение неограниченного времени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы РКК «Энергия».

По данным агентства, в имеющихся материалах по проекту предусмотрен неограниченный срок службы. Это решение может быть реализовано с помощью открытой архитектуры станции с возможностью замены модулей.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев рассказал, что предлагал подобную идею Роскосмосу несколькими годами ранее. Он объяснил, что возможность замены любого блока станции после окончания его срока службы должна быть предусмотрена ещё на стадии проекта.

«Если изначально закладывать идеологию — модуль проработал свой срок — он отстыковывается и заменяется другим. Таким образом, станция становится «вечной». Не будет никакого диктата срока действия», — подчеркнул Моисеев.

Проект новой орбитальной станции разрабатывается специалистами РКК «Энергия» по заказу Роскосмоса. Решение о реализации этого проекта будет приниматься правительством России с учётом рекомендаций научно-технического совета Роскосмоса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре специалисты РКК «Энергия» предложили развернуть новую российскую космическую станцию на уникальной орбите, которая позволит вести наблюдение за всей поверхностью Земли.

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