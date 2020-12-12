Пекин, , 10:07 — REGNUM Автоматическая межпланетная станция «Чанъэ-5» успешно выполнила манёвр на окололунной орбите, подготовившись к возвращению к Земле. Об этом сообщает газета China Daily со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Орбитальный аппарат и возвращаемая капсула миссии «Чанъэ-5» находились на круговой окололунной орбите в течение шести суток. Успешный переход на эллиптическую лунную орбиту позволит специалистам миссии начать подготовку к переходу на траекторию Луна — Земля.

Миссия «Чанъэ-5» была запущена 24 ноября текущего года. 1 декабря спускаемый модуль миссии совершил посадку на Луну, где провёл забор около 2 кг лунного грунта. 6 декабря спускаемый модуль поднялся с поверхности Луны и состыковался с орбитальным аппаратом.

Планируется, что возвращаемая капсула с пробами лунного грунта вернётся на Землю в декабре. В случае успешного завершения миссии Китай станет третьей страной в мире, получившей лунный грунт с помощью космического аппарата. Ранее образцы лунного грунта доставлялись на Землю только советскими аппаратами серии «Луна» и американскими кораблями «Аполлон».

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