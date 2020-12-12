Вашингтон, , 09:50 — REGNUM Американская компания Apple в текущем году начала разработку собственного чипа связи для смартфонов и других мобильных устройств. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в компании.

Apple (сс) Xavier Wendling

По данным издания, о разработке нового чипа рассказал старший вице-президент Apple Джонни Сроуджи на встрече с другими сотрудниками компании. Сроуджи отметил, что для этих целей в 2019 году компания сформировала команду инженеров в которую вошли и сотрудники соответствующего подразделения Intel, ранее приобретённого Apple ранее.

В настоящее время компания Apple использует в своих устройствам чипы связи производства компании Qualcomm. Сотрудничество Apple и Qualcomm временно приостанавливалось в 2017 году из-за патентного спора. Конфликт был урегулирован во внесудебном порядке в 2019 году, после чего компании возобновили сотрудничество.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года Apple приобрела подразделение компании Intel, занимающееся разработкой чипов связи для мобильных устройств.