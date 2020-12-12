Москва, , 08:27 — REGNUM Спутники связи «Гонец-М», запущенные в сентябре текущего года, успешно прошли орбитальные проверки. Об этом сообщает пресс-служба АО «Информационные спутниковые системы им. М. Ф. Решетнева» (ИСС).

Три спутника связи «Гонец-М» были запущены 28 сентября с космодрома «Плесецк» посредством ракеты-носителя «Союз-2.1б». Двухмесячные орбитальные проверки подтвердили исправность всех аппаратов, после чего спутники были введены в состав группировки.

В ИСС отмечают, что в настоящее время специалисты занимаются проведение орбитальных проверок следующей группы спутников «Гонец», запущенной 3 декабря. Эти проверки позволят подтвердить исправность бортовой аппаратуры и уточнить положение каждого спутника на орбите.

Спутниковая система «Гонец» используется для связи в труднодоступных и удалённых районах, не покрытых наземными сетями GSM. Также эта система используется для передачи координатно-временной информации ГЛОНАСС.

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