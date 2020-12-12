Вашингтон, , 08:03 — REGNUM Южнокорейский автопроизовдитель Hyundai Motor подписал соглашение о приобретении контрольного пакета акций американской робототехнической компании Boston Dynamics. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В настоящее время владельцем Boston Dynamics является японская холдинговая компания SoftBank Group. Hyundai Motor приобретёт у SoftBank Group 80% акций Boston Dynamics, стоимость сделки составит $1,1 млрд.

Ранее в Hyundai Motor представили планы по наращиванию исследований в области робототехники. В течение следующих пяти лет Hyundai Motor планирует потратить более $55 млрд на развитие в сфере робототехники, электрических и автономных автомобилей.

Компания Boston Dynamics была создана в 1990-х годах на базе Массачусетского технологического института. В 2013 году компания была приобретена американским гигантом Google, а в 2017 году — японским холдингом SoftBank Group.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года компания Boston Dynamics представила коммерческий образец собакоподобного робота SpotMini.

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