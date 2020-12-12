Москва, , 07:39 — REGNUM Руководство компании АвтоВАЗ отменило решение о переходе на неполную четырёхдневную рабочую неделю в начале следующего года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Решение о сокращении рабочей недели было отменено благодаря росту заказов на первые месяцы 2021 года. В АвтоВАЗе отметили, что стабилизации ситуации способствовали инициативы Минпромторга РФ, а также программы опережающих госзакупок, принятые по решению президента России.

При этом в компании подчеркнули, что в случае негативного сценария развития рынка в 2021 году руководство может вновь рассмотреть вопрос о необходимости введения сокращённой рабочей недели.

Планы по введению четырёхдневной рабочей недели были объявлены в октябре текущего года. В АвтоВАЗе объяснили, что это решение позволит сохранить рабочие места в условиях спада автомобильного рынка в 2021 году.

Сообщалось, что сокращённая рабочая неделя будет введена с 1 января 2021 года. Такой порядок работы должен был сохраниться в течение первой половины следующего года.

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