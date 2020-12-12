Москва, 12 декабря 2020, 06:37 — REGNUM Ракетно-космическая корпорация «Энергия» разрабатывает проект новой орбитальной служебной станции, которая сможет работать бесконечно долго. Об этом говорится в материалах корпорации.
«Срок службы лет: не ограничен», — отмечают разработчики.
Неограниченного срока службы в РКК «Энергия» планируют добиться путём реализации открытой архитектуры создания станции и заменяемости модулей.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия может развернуть в космосе новую орбитальную станцию, которая позволит вести наблюдение за всей поверхностью Земли.
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