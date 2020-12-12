История вопроса

Руководство космической отраслью России осуществляет Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», которая была преобразована из Федерального космического агентства «Роскосмос».

Космическую отрасль российской промышленности составляют более ста предприятий, на которых занято около четверти миллиона человек.

Крупнейшим в России разработчиком космической техники является Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С. П. Королёва. Также важную роль в производстве космических аппаратов играет ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева». Производством ракет-носителей для космических программ занимается Акционерное общество Государственный научно-производственный ракетно-космический центр «ЦСКБ-Прогресс».

Об уровне российской космической отрасли говорит тот факт, что российскими двигателями РД-180, производства НПО «Энергомаш» оснащаются американские ракеты-носители серии «Атлас».

В ведении «Роскосмоса» находятся три космодрома. Космодром «Байконур», находящийся на арендуемой у Казахстана земле, занимает площадь 6717 квадратных километров и обходится в 5 млрд рублей в год. В 180 километрах от Архангельска находится самый северный в мире космодром «Плесецк», который используется не только для гражданских запусков, но и для военных целей.

В связи с тем, что «Байконур» находится за пределами России, а старты с «Плесецка» слишком дороги из-за слишком большой удалённости от экватора, в 2007 году было принято решение о строительстве третьего космодрома. Строительство космодрома «Восточный» началось в 2010 году на Дальнем Востоке в Амурской области. Первый запуск с нового космодрома был проведён 28 апреля 2016 года.

