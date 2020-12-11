Ростов-на-Дону, , 22:59 — REGNUM Трехкоординатная радиолокационная станция (РЛС) средних и больших высот «Небо-УМ» заступает на боевое дежурство в Ростовской области, сообщает 11 декабря «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Радиолокационная станция «Небо-УМ» Минобороны России

Уточняется, что РЛС должна начать боевое дежурство в начале следующей недели.

«Новая радиолокационная станция значительно повысит возможности по обнаружению различных воздушных целей, включая низколетящие и имеющих малую отражающую поверхность. Новая РЛС повысила боевые возможности ЮВО по контролю воздушного пространства в южной части России», — цитирует представиля ЮВО «Интерфакс».

Новая станция способна обнаруживать и сопровождать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и боевые блоки баллистических ракет.

Кроме того, станция может определять государственную принадлежность воздушной цели, а также пеленговать источники радиоэлектронных помех и определять их местоположение.

Читайте ранее в этом сюжете: ЗРК С-400 встанут на боевое дежурство в Самарской области в начале 2021 г