Таллин, , 18:09 — REGNUM Военно-морские силы Эстонии получили два патрульных катера собственной постройки, сообщает 11 декабря пресс-служба эстонского военного флота.

Торжественная церемония спуска на воду катеров Roland и Risto прошла 10 декабря на острове Сааремаа. Представители командования военно-морского флота Эстонии заявили, что это значительно усилит ВМС страны и позволит проводить подготовку офицеров.

Два новых катера будут включены в состав дивизиона катеров ВМС Эстонии и будут защищать надводные силы эстонского флота и его союзников.

Новые катера проекта Patrol 18WP имеют алюминиевый корпус с защитными панелями. Длина каждого катера — 17,25 метра, экипаж состоит из четырех человек, катера способны развивать скорость до 30 узлов.

Вооружение каждого катера состоит из дистанционно управляемой установка с 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом и двух пулеметов калибра 7,62 мм.

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