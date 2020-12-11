Архангельск, , 16:01 — REGNUM Гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» успешно запущена с борта фрегата «Адмирал Горшков» в Белом море. Видеозапись ракетных испытаний опубликована 11 декабря на официальном канале Министерства обороны России на хостинге YouTube.

Ролик «Очередной испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» в Белом море» длится менее минуты. В кадре ракета взлетает над кораблём, оставляя дымный след, корректирует направление и поднимается в небо.

«По данным объективного контроля, береговая цель была успешно поражена», — говорится в описании видео.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря ракета «Циркон» поразила береговую цель на территории Архангельской области. Двигаясь со скоростью более восьми Махов, она преодолела 350 км.

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