Берлин, , 15:09 — REGNUM В третьем квартале 2023 года может состояться официальная премьера Volkswagen ID.6. Об этом сообщает издание Autocar.

Новое авто создано на основе ID Vizzion Concept. Оно будет выпускаться как в кузове седан, так и в кузове универсал. По своим размерам электрокар будет сопоставим с актуальным Passat. При этом пространство для пассажиров в салоне машины станет больше.

Модель ID.6 получит один электромотор на задней оси. Для покупателей будет также доступна и полноприводная версия автомобиля с двумя электродвигателями. Соберут автомобиль на платформе MEB.

Полноприводный вариант электромобиля будет разгоняться до 100 км/ч за 5,6 секунды, а версия с одним мотором — за 8,5 секунды. Дальность хода новинки составит 700 км.

Начало серийного производства ID.6 намечено на 2023 год.

Ранее генеральный директор компании Volkswagen Герберт Дисс заявил, что к 2025−2030 годам автопроизводитель подготовит к продаже автономные автомобили.

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