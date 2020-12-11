Вашингтон, , 13:50 — REGNUM Американская компания 1016 Industries создала для McLaren 720S смелый тюнинг-комплект, полностью напечатанный на 3D-принтере. Видео с демонстрацией обвеса размещено на канале 1016 INDUSTRIES в YouTube.

Новый обвес значительно изменил внешность британского суперкара. Спереди у модели появилась кастомная панель со стильным бампером и сплиттером. Внешне McLaren 720S теперь выглядит агрессивнее.

На 3D-принтере были напечатаны и новые арки колес. Они стали более массивными. Также у автомобиля появились дополнительные боковые воздухозаборники.

Работа над этим проектом ещё не закончена. Сейчас тюнеры создают большое фиксированное заднее антикрыло и заднюю панель с плавниками, которые будут расположены по бокам от бампера.

«Хотя материал еще не доказал, что он подходит для долгосрочного прототипа, наши испытания показали, что автомобиль может использовать технологии 3D-печати и быть управляемым», — заявил гендиректор 1016 Industries Питер Нортроп.

Ранее польское тюнинг-ателье Carlex Design представило свою версию 710-сильной модели McLaren 720S. Авто окрашено в изумрудный цвет и укомплектовано графитовыми колёсными дисками, «обутыми» в шины Pirelli.

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