Москва, 11 декабря 2020, 13:51 — REGNUM В сети появилось изображение среднеразмерного кроссовера Skoda Kodiaq, созданное на основе шпионских снимков закамуфлированного тестового экземпляра новинки. Рендер создал дизайнер портала «Колеса.ру».

Рендер рестайлингового Skoda Kodiaq
Рендер рестайлингового Skoda Kodiaq
«Колеса.ру»

Как обычно в рестайлинговых моделях основную часть изменений дизайнеры делают в передней части. Обновлённый автомобиль выделяется более высокой решёткой радиатора с хромированной окантовкой. Изменениям подверглась и головная оптика. Так, нижняя линия передних фонарей стала более изогнутой. При этом сами фары получились узкими. Под фарами установлены очень маленькие противотуманки.

На корме появился хромированный молдинг и встроенный поворотник. Кроме того, сзади вместо эмблемы появится буквенная надпись. На данный момент новинка находится на финальном этапе испытаний.

Напомним, в октябре 2020 года в России самым продаваемым новым автомобилем компании Skoda стала модель Kodiaq. В отчётном месяце в стране было приобретено 3698 единиц этого авто, что на 54,5% больше, чем год назад.

Читайте также: Обнародован рендер электрокара Hyundai Ioniq 5