Токио, 11 декабря 2020, 13:08 — REGNUM В сети появились шпионские снимки дорожных тестов модернизированной компактной модели Toyota Aygo нового поколения. Фотографии авто размещены на сайте Motor1.
Новинка заменит собой предыдущее поколение модели, которое было обновлено в 2018 году.
По предварительной информации, первые экземпляры Toyota Aygo получат классический трёхцилиндровый мотор небольшой мощности, а чуть позже в линейке агрегатов появится электрический мотор.
Актуальное поколение Toyota Aygo продаётся тиражом в 100 тыс. экземпляров в год. Новый же Aygo станет для бренда своеобразным экспериментом по выпуску недорогих, компактных электрокаров. В компании на это авто возлагают большие надежды.
Ожидается, что модернизированную модель официально представят в конце 2021 года.
Ранее компания Toyota обновила гибридную версию Camry. Авто предназначено для европейского рынка. У него появились: новый передний бампер, иная рёшетка радиатора и модернизированные задние фонари с новым светодиодным рисунком.
Читайте также: Ателье Manhart представило модернизированную Toyota Supra