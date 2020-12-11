Санкт-Петербург, , 12:49 — REGNUM На Х Международном форуме «Арктика» Нижегородский государственный технический университет им. Алексеева представил свою новую разработку — вездеход Rusak. Об этом сообщается на сайте форума.

Вездеход Rusak Forumarctic.com

Новинка оснащена четырьмя колёсными парами. Вес вездехода равен 9 тыс. кг. Грузоподъёмность спецавтомобиля в зависимости от модификации варьируется от 2,5 до 3 тонн.

В движение техника приводится дизельным мотором Cummins рабочим объёмом 2,8 л. Стоит отметить, что Rusak является амфибией. Он предназначен для выполнения самых разных задач по транспортировке в самых сложных условиях.

Кандидат технических наук, заведующий научной лабораторией университета Александр Блохин отметил, что вездеход в первую очередь предназначен для гражданских целей.

По его мнению, в настоящее время необходимо поднимать именно гражданское направление, так как нынешних технических средств недостаточно, в особенности для северной части России.

Напомним, Х Международной форум «Арктика: настоящее и будущее» проходит в Санкт-Петербурге с 10 по 12 декабря.

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