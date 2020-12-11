Сан-Франциско, США, , 12:30 — REGNUM Американский автопроизводитель Cruise (принадлежит General Motors) начал дорожные испытания беспилотных машин на улицах Сан-Франциско. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.ru.

Данный этап тестирования отличается от предыдущих тем, что за рулём беспилотного авто уже нет водителя, который контролирует обстановку на дороге, однако на заднем сиденье будет присутствовать сотрудник компании. Также мониторинг будет осуществляться удаленно.

Полевые испытания беспилотников начались через два месяца после того, как компания получила от калифорнийских властей разрешение на использование машин без водителя в штате.

«Вы видите, что полностью автономные технологии выходят из фазы (разработок) и находятся в начале пути к тому, чтобы стать настоящим коммерческим продуктом», — заявил гендиректор проекта Cruise Дэн Амман.

Напомним, Cruise тестирует беспилотники последние пять лет. За это время испытываемые авто преодолели в общей сложности три миллиона километров.

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