Берлин, , 11:56 — REGNUM Официальная премьера купеобразного электрического кроссовера Volkswagen ID.4 GTX состоится весной 2021 года. Об этом сообщается на сайте Automotive News Europe.

Новинка с нулевым уровнем выбросов будет оснащена системой полного привода. У автомобиля будет по одному электромотору на каждой оси. Их суммарная производительность составит 302 л. с.

Модель ID.4 GTX будет весьма динамичной для машин этого класса. До 100 км/ч машина разгоняется за 6,2 с. Это на 2,3 секунды меньше, чем у стандартного ID.4. Однако запас хода машины снизится с 520 до 470 км.

Сколько будет стоить новый электрокар пока не сообщается, но очевидно его цена будет значительно выше базовой версии, которая в комплектации Pure стоит 37 тыс. евро (около 3,29 млн рублей).

Стоит отметить, что Volkswagen работает над целым семейством моделей ID, включая ID.1 и ID.2, а также автомобили, разработанные на основе концептуальных автомобилей ID Space Vizzion, ID Roomzz и ID Buzz.

Ранее глава Volkswagen Ральф Брандштеттер на конференции Wards Auto заявил, что в компании решили удалить из своей модельной линейки среднеразмерный седан Passat американского производства. Последний седан Passat будет собран на заводе в городе Чаттануга (США) в 2023 году.

Читайте также: Обнародованы цены на обновленный Volkswagen Arteon