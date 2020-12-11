Токио, , 11:30 — REGNUM В сети появились фотографии первого полностью электрического автомобиля Toyota — модели BZ (буквы расшифровываются как «Beyond Zero»). Изображения машины размещены на портале AutoExpress.

Toyota BZ AutoExpress

По данным издания, по размерам машина будет сопоставима с кроссовером Toyota RAV4, однако колёсная база у авто будет больше.

Ранее Toyota запатентовала несколько товарных знаков с названиями: BZ1, BZ2, BZ3, BZ4 и BZ5. Какую именно цифру получит модель в компании не сообщают.

Электромобиль будет собран на «тележке» e-TNGA. Таким образом, новая машина может быть как с передним, так и с задним или с полным приводом. Кроме того, платформа позволит оснащать автомобиль разным количеством электродвигателей и аккумуляторами разной ёмкости.

Технические характеристики и иные подробности о новинке будут обнародованы в ближайшие месяцы.

Ранее немецкое тюнинг-ателье Manhart Performance провело модернизацию модели Toyota Supra. Новая версия авто получила название GR 550. Тюнеры установили под капот машины новый трёхлитровый шестицилиндровый движок с турбонагнетателем мощностью 542 л. с.

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