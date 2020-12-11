Сеул, , 10:48 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Hyundai раскрыл подробности о гибридной версии модели Tucson нового поколения. Снимки с новинкой распространила пресс-служба компании.

Гибридный Hyundai Tucson Пресс-служба Hyundai

Под капотом Tucson Plug-in Hybrid будет работать бензиновый мотор T-GDI Smartstream третьего поколения. Его рабочий объём составит 1,6 л. Этот двигатель будет функционировать в паре с электромотором производительностью 70 кВт (около 95 л. с.). Общая мощность силовых агрегатов составляет 265 «лошадей» (350 Нм). Также авто оснастят шестискоростным «автоматом» и приводом 4×4.

Питать электромотор будет литий-полимерный аккумулятор (13,8 кВт-ч). Он обеспечит запас хода автомобилю в электрическом режиме на 50 км.

Кроме того, багажник гибридной версии модели стал немного меньше — из 620 литров в багажном отсеке осталось 558.

На авторынке новая версия кроссовера появится весной 2021 года.

Ранее компания Hyundai представила новую «тележку» E-GMP для полностью электрифицированных автомобилей. Электромобили, построенные на платформе E-GMP, могут проехать на одном заряде более 500 км.

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