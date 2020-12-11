Токио, , 10:29 — REGNUM Японский автопроизводитель Mitsubishi Motors провёл рестайлинг минивэна Delica D:5 для внутреннего японского рынка. Об этом сообщается на сайте компании.

Новинка получила больше опций, повышающих удобство эксплуатации. Теперь модель оснащена модернизированным датчиком дождя, который подстраивает скорость дворников под интенсивность дождя. Также автопроизводители укомплектовали авто электрическим подогревом рулевого колеса и доработали опцию автоматического управления головной оптики.

В движение машину приводит турбированный дизельный мотор Mitsubishi 4N14 объёмом 2,2 л и производительностью 145 «лошадей» (380 Нм). Силовой агрегат функционирует с восьмискоростным «автоматом» и приводом 4×4 AWC от Outlander.

Начальная комплектация обновленной версии минивэна в Японии стоит 3 913 800 иен (около 2,7 млн рублей).

Ранее компания Mitsubishi в РФ запатентовала внешний вид 150-сильного модернизированного кроссовера Eclipse Cross.

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