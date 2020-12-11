Берлин, , 09:10 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил проект особой электрической платформы Electric Versatility Platform для лёгких коммерческих автомобилей. Об этом сообщается на сайте компании.

На новой платформе будут собираться eSprinter следующего поколения. На создание «тележки» компанией будет выделено 350 млн евро.

Платформой оснастят eSprinter в следующих модификациях: пассажирский фургон, фургон для доставки, а также несколько версий грузовиков. Основным достоинством новой «тележки» является её практичность, универсальность и низкая себестоимость.

Платформа состоит из трёх отдельных модулей. Первый — блок управления, состоящий из силовой электроники и высоковольтных проводов. Он будет расположен спереди. Второй — центральный блок. Здесь будет располагаться аккумуляторная батарея. Третий блок с электромотором расположат сзади.

Ранее компания Hyundai представила новую платформу для электрокаров E-GMP. Авто на основе этой «тележки» могут проехать на одном заряде более 500 км.

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