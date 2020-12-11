Якутск, , 08:59 — REGNUM В Якутии готовят меры по обеспечению безопасности во время предстоящих запусков с космодрома «Восточный», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-служба Госкомобеспечения республики.

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Запуск ракеты-носителя «Союз-2б» с космическими аппаратами «ВанВеб» запланирован на 18 декабря 2020 года. Места падения отделяющихся частей космических объектов определены в Алданском районе сёла: Угино, Чагда, Бельгачи, Кутана и в Кобяйском районе — Себян-Кюель.

Властями приняты превентивные меры — определены ответственные по оперативному взаимодействию.

Сформированы группы спасателей, которые полностью оснащены необходимой техникой.

Особое внимание уделено безопасности оленеводов в местах возможного падения отделяющихся частей ракет-носителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года в Вилюйском районе Якутии обнаружили семь фрагментов второй ступени ракеты-носителя «Союз-2», который стартовал в конце декабря 2018 года с космодрома «Восточный».