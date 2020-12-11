Вашингтон, , 03:57 — REGNUM Жалобы на неполадки в работе сервисов Google поступают от пользователей ряда стран мира, сообщается на сайте Downdetector, с помощью которого ведется мониторинг функционирования интернет-ресурсов.

Проблемы касаются работы поисковой системы (57%) и входа в аккаунт (42%). Больше всех на эти проблемы жалуются жители США, Мексики, Бразилии, Дании, Бельгии и Германии и Японии. Небольшие неполадки зафиксированы в России — в городе Казань.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря был зарегистрирован сбой в работе приложения Facebook Messenger.

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