Токио, , 15:48 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota планирует в будущем году представить концепт твердотельного аккумулятора, который сможет заряжаться за 10 минут и обеспечивать запас хода до 500 км. Об этом сообщается на сайте 3Dnews.ru.

Массовая сборка электрокаров с аккумуляторами на базе твердотельного электролита будет налажена в течение ближайших лет. Отмечается, что инновационные аккумуляторные батареи не только увеличивают плотность хранения заряда без увеличения размеров, но и имеют высокую пожаробезопасность.

Компактный электрокар с твёрдотельными аккумуляторами обеспечит запас хода на одной зарядке до 500 км. Среднеразмерный электрокар с такой батареей сможет проезжать до 1000 км без подзарядки.

Стоит отметить, что Volkswagen рассчитывает наладить производство твёрдотельного аккумулятора только к 2025 году, а компании из КНР начнут вкладывать деньги в профильные разработки в 2021 году.

Ранее компания SK Innovation на выставке InterBattery 2020 в Южной Корее представила аккумулятор, обеспечивающий запас хода электрокару до 1000 км.

Читайте также: Toyota выпустит новый электрокар