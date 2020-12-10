Берлин, , 15:23 — REGNUM Автопроизводитель BMW за Полярным кругом проводит завершающие испытания электрокара iX. Об этом сообщается на сайте компании.

BMW iX Bmwgroup.com

Окончательный дизайн BMW iX был представлен в нынешнем году на выставке в Мюнхене. Теперь немецкая компания сообщила, что прототипы нового технологического флагмана марки проходят заключительные зимние испытания на выносливость в финской Лапландии и на мысе Нордкап на острове Магероя в Норвегии.

Эти тесты необходимы для точной настройки систем привода и подвески. Кроме того, серьезным испытаниям при отрицательных температурах подвергаются электродвигатели, система полного привода, а также технология зарядки, высоковольтные батареи и система управления нагревом.

BMW iX оснащён 496-сильным электромотором, который агрегатируется с полным приводом. Аккумуляторы обеспечивают запас хода авто на 600 км.

Ранее стало известно, что компания BMW в России планирует повысить стоимость машин, произведённых с января 2021 года. Среднее повышение стоимости составит 4,5%.

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