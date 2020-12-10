Рим, , 13:54 — REGNUM Производитель автомобилей спортивного и бизнес-класса Maserati представил модели Ghibli, Quattroporte и Levante 2021 модельного года. Об этом сообщается на сайте компании.

Все три машины получили новую внешность и улучшенную медиасистему. В седаны Ghibli и Quattroporte установлена мультимедиа на основе Android с экраном диагональю 10,1 дюйма. Дисплей имеет более высокую чёткость, а также поддерживает функцию «мультитач».

Обновлённый кроссовер Maserati Levante оснащён медиасистемой с улучшенными параметрами дисплея (более высоким разрешением и иным и дизайном).

Внешне седаны и кроссовер выделяются доработанной решёткой радиатора и задними фонарями с новой графикой. Кроме того, все три модели комплектуются опцией Active Driving Assist, работающей на скоростях до 145 км/час.

Ранее стало известно, что Maserati планирует к 2025 году полностью отказаться от производства машин с двигателем внутреннего сгорания. Первым электромобилем марки станет внедорожник Grecale.

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