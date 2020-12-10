Рим, , 13:32 — REGNUM Итальянский автопроизводитель Alfa Romeo представил обновлённую версию спортивного кроссовера Stelvio Veloce под индексом Ti. Об этом сообщается на сайте компании.

Модель Stelvio Veloce Ti будет доступна для заказа у дилеров марки с января 2021 года.

От актуальной модели кроссовера версия Ti отличается иным задним бампером, затемнёнными внешними логотипами и тонированными стеклами сзади. Кроме того, за доплату покупатель может получить стильные легкосплавные колёсные диски с пятью спицами размером 21 дюйм.

В салоне машины есть подрулевые переключатели из алюминия, спортивные кресла, обтянутые кожей и со вставками из алькантары, а также чёрная обшивка потолка и отделка из углеволокна для «приборки» и центральной консоли.

Рестайлинговая модель приводится в движение двухлитровым четырехцилиндровым бензиновым турбированным мотором с наддувом максимальной производительностью 276 «лошадей» (400 Нм). Силовой агрегат сочетается с шестискоростным «автоматом» и приводом 4×4. До «сотни» автомобиль с таким движком разгоняется за 5,7 с.

Ранее аукционный дом RM Sotheby's выставил на продажу коллекцию концептуальных моделей Alfa Romeo Berlina Aerodinamica Tecnica (B.A.T.) 5, 7 и 9. Все они были представлены в 1989 году на «Конкурсе элегантности» в Пеббл-Бич.

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