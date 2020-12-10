Вашингтон, , 13:17 — REGNUM Французская автокомпания Bugatti отзывает в Соединённых Штатах 77 гиперкаров. Об этом сообщает Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA).

Под отзывную кампанию попали модели: Chiron, Chiron Sport и Divo. Из них у 73 экземпляров, произведенных с 2017 год по 2020 год, обнаружен сбой электронной системы курсовой устойчивости. Сообщается, что данная неисправность может привести к аварии при резком смене дорожного покрытия.

На всех этих моделях автопроизводитель обязался бесплатно обновить электронную начинку.

Кроме того, под отзыв попали ещё три Bugatti Chiron и один Divo 2020 модельного года. У этих гиперкаров неисправен задний левый приводной вал. Он при экстремальных нагрузках может развалиться прямо во время движения. У данных автомобилях специалисты французской компании проведут бесплатную замену деталей.

Ранее компания Tesla объявила о начале отзывной кампании 9500 электромобилей, в которых обнаружилась проблема затяжки болтов рычага управления.

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