Рим, , 12:55 — REGNUM В сети появились фотографии тестируемого в Милане электромобиля Hyundai Ioniq 5. Снимки с авто размещены на сайте Alvolente.

Новый электрокар Hyundai Ioniq 5 Alvolente

Тестовый экземпляр авто, замеченный на улицах Милана, покрыт защитным камуфляжем. Несмотря на это можно разглядеть, что у тестируемой модели передние и задние фонари были взяты у концептуальной модели Hyundai 45.

Силуэт машины немного угловатый и напоминает форму гранёного бриллианта. Рисунок на дисках подчёркивает изящный стиль модели.

Официальная премьера автоновинки ожидается в ближайшие месяцы, а старт продаж планируется на начало 2021 года.

Напомним, в ноябре 2020 года самой продаваемой моделью Hyundai в России стал кроссовер Creta. По итогам отчётного месяца дилеры реализовали в стране 7692 автомобиля корейской марки, что на 6% больше, чем год назад.

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