Токио, , 12:32 — REGNUM Автопроизводитель Mazda обновил для японского авторынка кроссоверы CX-5 и CX-8. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.ru.

На европейском авторынке модели появятся в первой половине 2021 года.

Модернизированный CX-5 получит информационно-развлекательный комплекс с более крупным дисплеем на 10,2 дюймов, в то время как у актуальной версии размер экрана составляет восемь дюймов.

Специалисты Mazda оснастят новинки видеокамерой кругового обзора для парковки, а также увеличат вычислительную мощность для операционной системы Mazda Connect. Таким образом, модернизированный компьютер будет обеспечивать более быструю и точную работу спутниковой навигации.

Все рестайлинговые автомобили CX-5 и CX-8 оснащены перекалиброванными шестискоростными автоматическими трансмиссиями, которые улучшают динамические показатели авто.

Ранее компания Mazda представила обновленный кроссовер Mazda CX-5 с фирменной медиасистемой Mazda Connect, которая в зависимости от комплектации оснащена либо 8,8-, либо 10,25-дюймовым экраном.

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