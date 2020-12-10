Лондон, , 12:14 — REGNUM Автопредприятие Fisker работает над новой моделью Emotion с электрическим агрегатом, заявил глава компании Хенрик Фискер на своей странице в социальной сети Twitter.

Глава Fisker обнародовал изображение головной оптики Fisker Emotion. Фара Emotion в виде «кошачьего глаза» здесь размещена в нижней части передней панели Ocean как элемент дизайна.

Концептуальная версия автомобиля была представлена ещё в 2016 году. Его дизайн был доработан в течение 2018 года. Тем не менее в производство авто еще не поступило.

Пока не ясно, что за модель разрабатывается компанией. Либо это переработанная версия Emotion, либо это самостоятельная модель. На странице Хенрика в Twitter сообщается, что машина «будет радикальной».

Ранее автопроизводитель Fisker сообщил о намерении вывести на британский рынок кроссовер Ocean уже в 2023 году.

Читайте также: В Великобритании резко выросли продажи электрокаров