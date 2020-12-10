Брюссель, , 11:55 — REGNUM Новый среднеразмерный кроссовер Kia Sorento получил высшую оценку в краш-тесте Euro NCAP. Видео с испытаниями на прочность размещено на официальном канале Euro NCAP в YouTube.

Результаты тестов показали, что защита взрослых людей в Kia Sorento обеспечена на 82%, а защита пассажиров-детей — на 85%. Показатель безопасности пешеходов составил 63%.

В ходе испытаний было установлено, что в случае дорожно-транспортного происшествия салон машины сохраняет структурную целостность. При боковом ударе автомобиль обеспечил хорошую защиту всех частей тела пассажиров. Кроме того, кресла показали высокий уровень защиты пассажиров от хлыстовых травм позвоночника.

Напомним, по итогам ноября 2020 года дилеры компании KIA продали в России 21 012 автомобилей — на 7,1% больше, чем в ноябре прошлого года.

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